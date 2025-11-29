Marché de Noël

Place de la Libération Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Les associations de Village-Neuf et de nombreux artisans locaux vous invitent à plonger dans la magie de Noël lors de leur chaleureux marché ! Venez découvrir une grande variété de stands gâteaux de Noël, confitures maison, bijoux artisanaux, décorations et objets de Noël, couture et tricot faits main, objets en bois, cartes de vœux, bières artisanales… Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux originales et authentiques.

Ne manquez pas l’Atelier du Père Noël, où petits et grands pourront s’émerveiller devant la fabrication d’objets en bois et de jolis bricolages ! Côté gourmandises, régalez-vous avec du vin chaud, de la soupe, des crêpes, des manalas et bien d’autres spécialités savoureuses.

Et pour clôturer cette belle journée, participez à la marche aux flambeaux, organisée par l’association Trait Convivial et le Club Vosgien de Village-Neuf une promenade magique à travers les rues du village. .

Place de la Libération Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 79 19 s.accueil@mairie-village-neuf.fr

L’événement Marché de Noël Village-Neuf a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue