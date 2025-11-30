MARCHE DE NOËL Domaine de Fourtou Villalier

MARCHE DE NOËL

Domaine de Fourtou Chemin de Fourtou Villalier Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Premier Marché de Noël 2025 aux Cabanes dans les bois !

Profitez d’un marché avec des artistes et artisans locaux, créateurs, tombola, chasse aux lutins pour les enfants et restauration sur place.

.

Domaine de Fourtou Chemin de Fourtou Villalier 11600 Aude Occitanie +33 9 70 75 99 00 contact@lescabanesdanslesbois.fr

English :

First Christmas Market 2025 at Les Cabanes dans les Bois!

Enjoy a market featuring local artists and craftspeople, designers, tombola, elf hunt for kids and on-site catering.

German :

Erster Weihnachtsmarkt 2025 in Les Cabanes dans les bois!

Genießen Sie einen Markt mit lokalen Künstlern und Kunsthandwerkern, Designern, Tombola, Wichteljagd für Kinder und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il primo mercatino di Natale 2025 a Les Cabanes dans les Bois!

Un mercatino con artisti e artigiani locali, designer, una tombola, una caccia agli elfi per bambini e un servizio di catering in loco.

Espanol :

¡El primer Mercado de Navidad 2025 en Les Cabanes dans les Bois!

Disfrute de un mercado con artistas y artesanos locales, diseñadores, una tómbola, una caza del duende para los niños y catering in situ.

