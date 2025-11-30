MARCHE DE NOËL Domaine de Fourtou Villalier
Domaine de Fourtou Chemin de Fourtou Villalier Aude
Début : 2025-11-30 10:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Premier Marché de Noël 2025 aux Cabanes dans les bois !
Profitez d’un marché avec des artistes et artisans locaux, créateurs, tombola, chasse aux lutins pour les enfants et restauration sur place.
Domaine de Fourtou Chemin de Fourtou Villalier 11600 Aude Occitanie +33 9 70 75 99 00 contact@lescabanesdanslesbois.fr
English :
First Christmas Market 2025 at Les Cabanes dans les Bois!
Enjoy a market featuring local artists and craftspeople, designers, tombola, elf hunt for kids and on-site catering.
German :
Erster Weihnachtsmarkt 2025 in Les Cabanes dans les bois!
Genießen Sie einen Markt mit lokalen Künstlern und Kunsthandwerkern, Designern, Tombola, Wichteljagd für Kinder und Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Il primo mercatino di Natale 2025 a Les Cabanes dans les Bois!
Un mercatino con artisti e artigiani locali, designer, una tombola, una caccia agli elfi per bambini e un servizio di catering in loco.
Espanol :
¡El primer Mercado de Navidad 2025 en Les Cabanes dans les Bois!
Disfrute de un mercado con artistas y artesanos locales, diseñadores, una tómbola, una caza del duende para los niños y catering in situ.
