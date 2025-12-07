MARCHÉ DE NOËL Villautou

MARCHÉ DE NOËL

La magie de Noël ! Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !

Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, l’association de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Plaigne vous propose un marché de Noël le dimanche 7 décembre dans le village de Villautou.

Les créateurs, artisans et producteurs locaux vous attendent nombreux pour cet événement festif, gourmand et convivial.

Visite du Père Noël.

Buvette. Possibilité de restauration sur place.

Entrée libre.

Villautou 11420 Aude Occitanie secretariat11420@orange.fr

English :

The magic of Christmas! This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!

To help you prepare your presents and spend some quality time with family and friends, the Saint-Pierre et Saint-Paul de Plaigne church association is hosting a Christmas market on Sunday December 7 in the village of Villautou.

Local designers, craftsmen and producers will be on hand to welcome you to this festive, gourmet and convivial event.

Visit from Santa Claus.

Refreshment bar. Catering available on site.

Free admission.

