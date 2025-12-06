Marché de Noël Place de la Mairie Ville-en-Tardenois
Marché de Noël Place de la Mairie Ville-en-Tardenois samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Tout public
Marché de Noël à Ville-en-Tardenois sur la place de mairie, le samedi 6 décembre 2025 de 10h à 18h.
Animation, restauration, exposants artisanaux… .
Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois 51170 Marne Grand Est
English : Marché de Noël
