Marché de Noël Place de la Mairie Ville-en-Tardenois

Marché de Noël

Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

Marché de Noël à Ville-en-Tardenois sur la place de mairie, le samedi 6 décembre 2025 de 10h à 18h.

Animation, restauration, exposants artisanaux… .

Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois 51170 Marne Grand Est

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Ville-en-Tardenois a été mis à jour le 2025-08-07 par ADT de la Marne