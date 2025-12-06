Marché de Noël Place de la Mairie Ville-en-Tardenois

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois Marne

2025-12-06 10:00:00
2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Tout public
Marché de Noël à Ville-en-Tardenois sur la place de mairie, le samedi 6 décembre 2025 de 10h à 18h.
Animation, restauration, exposants artisanaux…   .

Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois 51170 Marne Grand Est  

