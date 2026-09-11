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AGENDA · Ville-en-Tardenois

Marché de Noël Place de la Mairie Ville-en-Tardenois

samedi 5 décembre 2026 · Place de la Mairie · Ville-en-Tardenois

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
22 Rue Charles de Gaulle
Ville
51170 Ville-en-Tardenois
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Ville-en-Tardenois

Marché de Noël

Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Tout public
Artisans, créateurs, artistes, producteurs…

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le Marché de Noël de Ville-en-Tardenois accueillera de nombreux visiteurs à la recherche de cadeaux uniques et de produits authentiques.

En extérieur sous chapiteau   .

Place de la Mairie 22 Rue Charles de Gaulle Ville-en-Tardenois 51170 Marne Grand Est  

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Ville-en-Tardenois a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT de la Marne