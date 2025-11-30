Marché de Noël Villebois-Lavalette

Marché de Noël Villebois-Lavalette dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Place du champ de foire, Salle des fêtes (Grand Rue) et place des halles Villebois-Lavalette Charente

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Thème du marché Noël à la campagne.

Venez à la rencontre de producteurs locaux, artisans et artistes…professionnels et amateurs.

Participation de la boutique Esti’Halles et ouverture exceptionnelle sur la journée. Food truck sur place.

+33 6 48 88 31 18 contact@sudcharentetourisme.fr

English : Christmas market

During the summer, Ninie will be serving pizzas, salads, fresh pasta and ice creamsThe market theme: Christmas in the countryside.

Come and meet local producers, craftspeople and artists, both professional and amateur.

The Esti’Halles shop will be on hand and will be open all day. Food truck on site.

German : Marché de Noël

Thema des Marktes: Weihnachten auf dem Land.

Treffen Sie lokale Produzenten, Handwerker und Künstler…Profis und Amateure.

Teilnahme der Boutique Esti’Halles und außergewöhnliche Öffnung über den ganzen Tag. Foodtruck vor Ort.

Italiano : Marché de Noël

Tema del mercatino: il Natale in campagna.

Venite a conoscere i produttori locali, gli artigiani e gli artisti, professionisti e non.

Il negozio Esti’Halles parteciperà e sarà aperto tutto il giorno. Camioncino di prodotti alimentari in loco.

Espanol : Marché de Noël

Tema del mercado: Navidad en el campo.

Venga a conocer a los productores, artesanos y artistas locales, tanto profesionales como aficionados.

Participará la tienda Esti’Halles, que estará abierta todo el día. Food truck in situ.

