Marché de Noël Villebois-Lavalette
dimanche 29 novembre 2026 · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Marché de Noël
Place du champ de foire, Salle des fêtes (Grand Rue) et place des halles Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Thème du marché Noël à la campagne.
Venez à la rencontre de producteurs locaux, artisans et artistes…professionnels et amateurs.
Participation de la boutique Esti’Halles et ouverture exceptionnelle sur la journée. Food truck sur place.
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Place du champ de foire, Salle des fêtes (Grand Rue) et place des halles Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 75
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English : Christmas market
During the summer, Ninie will be serving pizzas, salads, fresh pasta and ice creamsThe market theme: Christmas in the countryside.
Come and meet local producers, craftspeople and artists, both professional and amateur.
The Esti’Halles shop will be on hand and will be open all day. Food truck on site.
L’événement Marché de Noël Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme du Sud Charente
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