Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Marché de Noël

Place du champ de foire, Salle des fêtes (Grand Rue) et place des halles Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Thème du marché Noël à la campagne.

Venez à la rencontre de producteurs locaux, artisans et artistes…professionnels et amateurs.

Participation de la boutique Esti’Halles et ouverture exceptionnelle sur la journée. Food truck sur place.

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Place du champ de foire, Salle des fêtes (Grand Rue) et place des halles Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 75

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English : Christmas market

During the summer, Ninie will be serving pizzas, salads, fresh pasta and ice creamsThe market theme: Christmas in the countryside.

Come and meet local producers, craftspeople and artists, both professional and amateur.

The Esti’Halles shop will be on hand and will be open all day. Food truck on site.

L’événement Marché de Noël Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme du Sud Charente