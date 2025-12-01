Marché de Noël rue de la Guette Villebret

Marché de Noël

rue de la Guette Salle des Fêtes Villebret Allier

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Marché de Noël de Villebret organisé par le comité des fêtes !

Une cinquantaine d’exposants sont attendus dans la salle des fêtes, sur son parking et autour de l’église.

Villebret Christmas market organized by the Comité des fêtes!

Around fifty exhibitors are expected in the village hall, in the parking lot and around the church.

