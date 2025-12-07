Marché de Noël

Villecomtal Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez flâner et faire vos achats de Noël !

Une vingtaine d’exposants très variés. L’école proposera café, chocolat chaud et gourmandises. .

Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 6 82 41 85 45

English :

Come and do your Christmas shopping!

L’événement Marché de Noël Villecomtal a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)