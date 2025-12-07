Marché de Noël Villecomtal
Marché de Noël Villecomtal dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Villecomtal Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez flâner et faire vos achats de Noël !
Une vingtaine d’exposants très variés. L’école proposera café, chocolat chaud et gourmandises. .
Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie +33 6 82 41 85 45
English :
Come and do your Christmas shopping!
L’événement Marché de Noël Villecomtal a été mis à jour le 2025-11-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)