Marché de Noël Rue Jean Gasté Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Marché de Noël Rue Jean Gasté Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Rue Jean Gasté Hôpital local Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël à l’hôpital de Villedieu.
Présence du Père Noël et tombola.
Organisé par l’association Vieillir avec le sourire . .
Rue Jean Gasté Hôpital local Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
