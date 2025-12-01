Marché de Noël Porte 33 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Marché de Noël

Porte 33 4 Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Samedi 2025-12-20 10:00:00

2025-12-21 18:00:00

2025-12-20

Marché de Noël à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles les 20 et 21 décembre.

52 exposants, animations pour les enfants, atelier peinture, maquillage…

Restauration et buvette sur place.

Inscription pour le repas conseillée au 06 10 49 63 57 ou 06 81 29 75 74.

Organisé par le comité des fêtes. .

+33 6 09 54 51 78 andre.hubert@sfr.fr

