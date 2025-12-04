Marché de Noël Villefranche du Périgord Place de la liberté Villefranche-du-Périgord

Marché de Noël Villefranche du Périgord

Place de la liberté Foyer rural Villefranche-du-Périgord Dordogne

Date : 2025-12-13

Rendez-vous de 9h à 17h au Foyer Rural. Venez faire vos emplettes de dernière minute sur les stands d'artisans locaux ! Présence du Père Noël de 14h à 16h30. Ateliers pour les enfants et balades à poney.

Salon VDI. Restauration rapide par l'Amicale Laïque.

Salon VDI. Présence du Père Noël de 14h à 16h30. Ateliers pour les enfants et balades à poney.

Restauration rapide par l’Amicale Laïque. .

English : Marché de Noël Villefranche du Périgord

Rendezvous from 9am to 5pm at the Foyer Rural. Come and do your last-minute shopping at the local craft stalls! Santa Claus will be on hand from 2pm to 4:30pm. Workshops for children and pony rides.

Fast food.

