Marché de Noël Villenave Villenave

Marché de Noël Villenave

57 Route de Tartas Villenave Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Marché de Noël de Villenave vous accueille le samedi 6 décembre !

Venez découvrir de nombreux exposants, profiter d’une ambiance chaleureuse et festive, rencontrer le Père Noël, présent de 17h30 à 19h30.

Buvette et restauration sur place pour régaler petits et grands !

57 Route de Tartas Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Marché de Noël Villenave

The Villenave Christmas Market welcomes you on Saturday December 6th!

Come and discover the many exhibitors, enjoy a warm and festive atmosphere, and meet Santa Claus, present from 5.30 pm to 7.30 pm.

Refreshments and catering on site to delight young and old alike!

