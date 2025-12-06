MARCHÉ DE NOEL Villeneuve-de-la-Raho
MARCHÉ DE NOEL Villeneuve-de-la-Raho samedi 6 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOEL
Rue du Général de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Venez découvrir notre marché de noël et vous mettre dans cette ambiance propre à cette période de l’année.
Rue du Général de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 05
English :
Come and discover our Christmas market and get into the spirit of the season.
German :
Besuchen Sie unseren Weihnachtsmarkt und lassen Sie sich in die für diese Jahreszeit typische Stimmung versetzen.
Italiano :
Venite a scoprire il nostro mercatino di Natale ed entrate nello spirito della stagione.
Espanol :
Venga a descubrir nuestro mercado navideño y déjese llevar por el espíritu de la temporada.
L’événement MARCHÉ DE NOEL Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2025-11-24 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME