MARCHÉ DE NOEL Villeneuve-de-la-Raho

MARCHÉ DE NOEL

Rue du Général de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir notre marché de noël et vous mettre dans cette ambiance propre à cette période de l’année.

Rue du Général de Gaulle Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 05

English :

Come and discover our Christmas market and get into the spirit of the season.

German :

Besuchen Sie unseren Weihnachtsmarkt und lassen Sie sich in die für diese Jahreszeit typische Stimmung versetzen.

Italiano :

Venite a scoprire il nostro mercatino di Natale ed entrate nello spirito della stagione.

Espanol :

Venga a descubrir nuestro mercado navideño y déjese llevar por el espíritu de la temporada.

