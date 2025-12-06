Marché de Noël Rue des Puymains Villeneuve-en-Retz

Marché de Noël

Comme chaque année, l’Association Des Commerçants et Artisans de la commune de Villeneuve en Retz, en partenariat avec la municipalité, vous proposent le Marché de Noël !

Petits et grands replongent dans la féérie de Noël

Vous recherchez une idée originale pour gâter vos proches ou préparer vos fêtes de fin d’année ? Ce marché de Noël est fait pour vous !

Le marché de Noël est proposé à l’intérieur de la salle omnisport de Bourgneuf-en-Retz

Au programme

nombreux stands; vin, miel, gourmandises, savons, confections textiles, bijoux, poterie, foie gras, confit de gésiers, chocolats, sapin de noël, fleurs, macarons, nougats, maquillages…

photos avec le Père Noël samedi à 16, dimanche à 11h et 16h

chants et chorales de Noël

espace dédié aux enfants avec de nombreux jeux

balade en calèche avec Michel Collin et sa jument Tania (sous réserve en extérieur)

bar et restauration sur place

rencontre avec le père Noël le samedi à 16h et le dimanche à 11h et à 16h

Horaires d’ouverture du marché

le samedi de 14h à 22h, avec le concert de Music Box à 20h

le dimanche de 10h à 18h

Côté pratique

rendez-vous à la salle omnisports de Bourgneuf-en-Retz

entrée gratuite aux visiteurs

parking gratuit sur place.

Rue des Puymains Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 26 99 46 assocommercants44580@gmail.com

English :

As every year, the Villeneuve en Retz Association of Tradesmen and Craftsmen, in partnership with the municipality, is bringing you the Christmas Market!

Young and old alike will be immersed in the enchantment of Christmas

German :

Wie jedes Jahr veranstaltet die Association Des Commerçants et Artisans de la commune de Villeneuve en Retz in Partnerschaft mit der Gemeindeverwaltung den Weihnachtsmarkt!

Groß und Klein tauchen wieder in den Weihnachtszauber ein

Italiano :

Come ogni anno, l’Associazione dei Commercianti e degli Artigiani di Villeneuve en Retz, in collaborazione con il Comune, vi propone il Mercatino di Natale!

Grandi e piccini saranno immersi nell’incanto del Natale

Espanol :

Como todos los años, la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Villeneuve en Retz, en colaboración con el ayuntamiento, ¡te trae el Mercado de Navidad!

Grandes y pequeños se sumergirán en el encanto de la Navidad

