Marché de Noël Villeneuve-la-Dondagre dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Église et Ancienne École Villeneuve-la-Dondagre Yonne

Tarif : – –

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Programme
– Produits locaux
– Artisanat et animations
– Restauration sur place   .

Église et Ancienne École Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 67 62 89  clubayanna@gmail.com

