Marché de Noël Villeneuve-la-Dondagre
Marché de Noël Villeneuve-la-Dondagre dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Église et Ancienne École Villeneuve-la-Dondagre Yonne
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Programme
– Produits locaux
– Artisanat et animations
– Restauration sur place .
Église et Ancienne École Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 67 62 89 clubayanna@gmail.com
Marché de Noël
