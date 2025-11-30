Marché de Noël

Église et Ancienne École Villeneuve-la-Dondagre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Programme

– Produits locaux

– Artisanat et animations

– Restauration sur place .

Église et Ancienne École Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 67 62 89 clubayanna@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Villeneuve-la-Dondagre a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Sens et Sénonais