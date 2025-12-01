MARCHÉ DE NOËL

Place de la République Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Préparez noël en douceur, venez découvrir les idées-cadeaux de nos exposants…Animations enfants, visite du père noël, petite restauraiton….

Place de la République Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00

English :

Prepare for Christmas in style, come and discover our exhibitors’ gift ideas…Children’s entertainment, visit from Santa Claus, snacks….

German :

Bereiten Sie sich auf Weihnachten vor und entdecken Sie die Geschenkideen unserer Aussteller…Kinderanimationen, Besuch des Weihnachtsmannes, kleine Restaurationen….

Italiano :

Preparatevi al Natale in grande stile, venite a scoprire le idee regalo dei nostri espositori… Attività per bambini, visita di Babbo Natale, merendine….

Espanol :

Prepárese para la Navidad con estilo, venga y descubra las ideas de regalos de nuestros expositores…Actividades infantiles, visita de Papá Noel, aperitivos….

L’événement MARCHÉ DE NOËL Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME