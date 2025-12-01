Marché de Noël Villeneuve-l’Archevêque
Marché de Noël Villeneuve-l’Archevêque samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la Liberté Villeneuve-l’Archevêque Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Programme artisans, créateurs, tombola, bar à huître, vin chaud, animations, Père Noël et restauration sur place. .
Place de la Liberté Villeneuve-l’Archevêque 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 75 09
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Villeneuve-l’Archevêque a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Sens et Sénonais