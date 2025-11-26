MARCHÉ DE NOËL Villeneuve-lès-Béziers
MARCHÉ DE NOËL
Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21
Manège, nombreux exposants et food trucks. Manèges gratuits.
Durant ces deux jours, venez profiter des manège gratuit Pas moins de 55 exposants vous attendent- 5 food trucks seront là également pour vous restaurer!
Entrée gratuite .
Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80
English :
Merry-go-round, numerous exhibitors and food trucks. Free rides.
German :
Karussell, zahlreiche Aussteller und Foodtrucks. Kostenlose Fahrgeschäfte.
Italiano :
Giostra, numerosi espositori e food truck. Giostre gratuite.
Espanol :
Tiovivo, numerosos expositores y camiones de comida. Atracciones gratuitas.
