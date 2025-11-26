MARCHÉ DE NOËL

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Manège, nombreux exposants et food trucks. Manèges gratuits.

Durant ces deux jours, venez profiter des manège gratuit Pas moins de 55 exposants vous attendent- 5 food trucks seront là également pour vous restaurer!

Entrée gratuite .

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

Merry-go-round, numerous exhibitors and food trucks. Free rides.

German :

Karussell, zahlreiche Aussteller und Foodtrucks. Kostenlose Fahrgeschäfte.

Italiano :

Giostra, numerosi espositori e food truck. Giostre gratuite.

Espanol :

Tiovivo, numerosos expositores y camiones de comida. Atracciones gratuitas.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE