MARCHÉ DE NOËL VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone

MARCHÉ DE NOËL VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le centre culturel Bérenger de Frédol vous donne rendez-vous les 6 et 7 décembre pour le marché de Noël de Villeneuve-lès-Maguelone !

Bijoux, artisanat, foie gras, restauration de Noël et autres spécialités locales… un marché d’une trentaine d’exposants vous permettra de dénicher des cadeaux et idées repas

Profitez d’un week-end riche en animations pour petits et grands et venez passer un moment convivial en famille ou entre amis. .

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

The Bérenger de Frédol cultural center invites you to the Villeneuve-lès-Maguelone Christmas market on December 6 and 7!

Jewelry, handicrafts, foie gras, Christmas food and other local specialities? a market of around thirty exhibitors will be on hand to help you find gifts and meal ideas

German :

Das Kulturzentrum Bérenger de Frédol lädt Sie am 6. und 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt in Villeneuve-lès-Maguelone ein!

Schmuck, Kunsthandwerk, Gänseleberpastete, Weihnachtsessen und andere lokale Spezialitäten… auf dem Markt mit rund 30 Ausstellern können Sie Geschenke und Essensideen finden

Italiano :

Il centro culturale Bérenger de Frédol vi aspetta al mercatino di Natale di Villeneuve-lès-Maguelone il 6 e 7 dicembre!

Gioielli, artigianato, foie gras, cibo natalizio e altre specialità locali? Un mercato di circa trenta espositori sarà a disposizione per aiutarvi a trovare regali e idee per i pasti

Espanol :

El centro cultural Bérenger de Frédol le espera los días 6 y 7 de diciembre en el mercado navideño de Villeneuve-lès-Maguelone

Joyería, artesanía, foie gras, comida navideña y otras especialidades locales… un mercado con una treintena de expositores le ayudará a encontrar regalos e ideas para comer

