MARCHÉ DE NOËL

Villeneuve-lès-Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

La magie de Noël ! Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands, l’ambiance est réconfortante et met tout le monde de bonne humeur !

Pour préparer vos cadeaux et passer un bon moment en famille ou entre amis, l’association Les Amis du Patrimoine de Villeneuve-lès-Montréal vous propose un marché de Noël le dimanche 7 décembre à la salle des fêtes.

Les créateurs, artisans et producteurs locaux vous attendent nombreux pour cet événement festif, gourmand et convivial.

Passage du Père Noël.

Buvette. Possibilité de restauration sur place.

Entrée libre.

Villeneuve-lès-Montréal 11290 Aude Occitanie +33 7 88 93 09 85 lesamisdupatrimoinedevlm@gmail.com

English :

The magic of Christmas! This time of year is a dream come true for young and old alike, with a comforting atmosphere that puts everyone in a good mood!

Les Amis du Patrimoine de Villeneuve-lès-Montréal will be holding a Christmas market on Sunday December 7 at the Salle des Fêtes.

Local designers, craftsmen and producers will be on hand to welcome you to this festive, gourmet and convivial event.

Santa Claus will be on hand.

Refreshment bar. Catering available on site.

Free admission.

German :

Der Zauber von Weihnachten! Diese Zeit des Jahres lässt Groß und Klein träumen, die Stimmung ist herzerwärmend und macht allen gute Laune!

Um Ihre Geschenke vorzubereiten und eine schöne Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen, bietet Ihnen der Verein Les Amis du Patrimoine de Villeneuve-lès-Montréal am Sonntag, den 7. Dezember, einen Weihnachtsmarkt im Festsaal an.

Die lokalen Designer, Kunsthandwerker und Produzenten erwarten Sie zahlreich zu diesem festlichen, leckeren und geselligen Ereignis.

Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns.

Getränkeverkauf. Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Freier Eintritt.

Italiano :

La magia del Natale! Questo periodo dell’anno è un sogno che si avvera per grandi e piccini, l’atmosfera è confortante e mette tutti di buon umore!

Per aiutarvi a preparare i regali e a divertirvi con la famiglia e gli amici, l’associazione Les Amis du Patrimoine de Villeneuve-lès-Montréal organizza un mercatino di Natale domenica 7 dicembre nella sala del villaggio.

Designer, artigiani e produttori locali saranno presenti in forze per questo evento festivo, gastronomico e conviviale.

Babbo Natale sarà a disposizione.

Bar per il ristoro. Catering disponibile in loco.

Ingresso libero.

Espanol :

La magia de la Navidad Esta época del año es un sueño hecho realidad para grandes y pequeños, y el ambiente reconforta y pone de buen humor a todo el mundo

Para ayudarle a preparar sus regalos y pasarlo en grande con la familia y los amigos, la asociación Les Amis du Patrimoine de Villeneuve-lès-Montréal organiza un mercado navideño el domingo 7 de diciembre en el ayuntamiento del pueblo.

Diseñadores, artesanos y productores locales estarán presentes en este evento festivo, gastronómico y de convivencia.

Papá Noel estará presente.

Bar. Servicio de catering in situ.

Entrada gratuita.

