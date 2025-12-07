Marché de Noël Villeneuve-sur-Allier

Marché de Noël

Salle polyvalente Villeneuve-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Participez au traditionnel marché de Noël pour vivre l’ambiance des fêtes.

Salle polyvalente Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 05 villeneuve-sa@orange.fr

English :

Take part in the traditional Christmas market and experience the festive atmosphere.

German :

Nehmen Sie am traditionellen Weihnachtsmarkt teil und erleben Sie die Atmosphäre der Festtage.

Italiano :

Unitevi allo spirito festivo del tradizionale mercatino di Natale.

Espanol :

Únase al espíritu festivo en el tradicional mercado navideño.

