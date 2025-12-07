Marché de Noël Villeneuve-sur-Allier
Marché de Noël Villeneuve-sur-Allier dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Villeneuve-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Participez au traditionnel marché de Noël pour vivre l’ambiance des fêtes.
.
Salle polyvalente Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 05 villeneuve-sa@orange.fr
English :
Take part in the traditional Christmas market and experience the festive atmosphere.
German :
Nehmen Sie am traditionellen Weihnachtsmarkt teil und erleben Sie die Atmosphäre der Festtage.
Italiano :
Unitevi allo spirito festivo del tradizionale mercatino di Natale.
Espanol :
Únase al espíritu festivo en el tradicional mercado navideño.
L’événement Marché de Noël Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région