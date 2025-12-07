Marché de Noël Salle polyvalente Villeneuve-sur-Allier

Marché de Noël Salle polyvalente Villeneuve-sur-Allier dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle polyvalente 14 rue du Presbytère Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Profitez d’une journée pour flâner dans un marché de créateurs et d’artisans et trouver des idées de cadeaux.

.

Salle polyvalente 14 rue du Presbytère Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 74 87 67 marchenoel.alv@yahoo.com

English :

Enjoy a day strolling through a market of designers and artisans to find gift ideas.

German :

Nutzen Sie einen Tag, um über einen Markt mit Designern und Kunsthandwerkern zu schlendern und Geschenkideen zu finden.

Italiano :

Approfittate di una giornata a passeggiare in un mercato di designer e artigiani per trovare idee per i regali.

Espanol :

Aproveche un día paseando por un mercado de diseñadores y artesanos para encontrar ideas para regalar.

L’événement Marché de Noël Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région