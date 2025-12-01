Marché de Noël Villeneuve-sur-Yonne

Marché de Noël

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-20 2025-12-21

Le marché de Noël de Villeneuve-sur-Yonne se tiendra les samedi 20 décembre de 10h à 19h et dimanche 21 décembre de 10h à 17h au cœur du centre-ville. À cette occasion, la ville se parera de ses plus belles lumières pour accueillir habitants et visiteurs dans une ambiance chaleureuse et festive. Les allées du marché proposeront une grande variété de stands d’artisans, offrant des idées cadeaux originales, des produits du terroir et de nombreuses gourmandises de saison. Une buvette et des espaces de restauration permettront de savourer un moment convivial autour d’un vin chaud ou d’une spécialité locale. De nombreuses animations viendront rythmer ces deux journées pour le plaisir des petits et des grands, dans la véritable magie de Noël à Villeneuve-sur-Yonne. .

Centre-ville Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 08

