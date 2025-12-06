Marché de Noël Villers-Buzon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël

Salle des Fêtes Villers-Buzon Doubs

Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Marché de Noël, avec buvette et petite restauration (au profit des enfants de la MAM).   .

Salle des Fêtes Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 65 14 91 

