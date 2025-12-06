Marché de Noël Villers-Buzon
Marché de Noël Villers-Buzon samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Villers-Buzon Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Marché de Noël, avec buvette et petite restauration (au profit des enfants de la MAM). .
Salle des Fêtes Villers-Buzon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 65 14 91
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
