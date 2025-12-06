Marché de Noël Villers-le-Lac

Marché de Noël

Salle des Fêtes Villers-le-Lac Doubs

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël dont l’entrée est gratuite. Marché couvert. 35 exposants

Animations tout au long du week- end (spectacle de danse et de chant…)

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des Fêtes Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 13 91 info@mjcvll.com

