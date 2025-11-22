Marché de Noël Villers-les-Pots

Salle des fêtes Villers-les-Pots Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Marché de noël avec différents exposants et artisans du coins ! .

Salle des fêtes Villers-les-Pots 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 56 62 52 leslutines21@gmail.com

English : Marché de Noël Villers-les-Pots

German : Marché de Noël Villers-les-Pots

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Villers-les-Pots Villers-les-Pots a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cap Val de Saône