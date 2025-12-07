Marché de Noël Ecuries des Crins d’Argent Villersexel

Marché de Noël

Ecuries des Crins d’Argent 147 Rue des Chailles Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Les Ecuries des Crins d’Argent de Villersexel vous propose un marché de Noël avec des produits artisanaux, de la gastronomie , etc… .

Ecuries des Crins d’Argent 147 Rue des Chailles Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 27 75 53

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Villersexel a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL