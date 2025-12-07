Marché de Noël Ecuries des Crins d’Argent Villersexel
Marché de Noël
Ecuries des Crins d’Argent 147 Rue des Chailles Villersexel Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Les Ecuries des Crins d’Argent de Villersexel vous propose un marché de Noël avec des produits artisanaux, de la gastronomie , etc… .
Ecuries des Crins d’Argent 147 Rue des Chailles Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 27 75 53
