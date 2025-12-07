Marché de Noël Villetoureix
Marché de Noël Villetoureix dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Villetoureix Dordogne
Marché de Noël de 9h à 18h dans la salle polyvalente de la commune.
Organisé par l’amicale laïque de Villetoureix 06 33 75 67 77 .
Salle polyvalente Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 75 67 77
