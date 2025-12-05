Marché de Noël

Villevoques Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël

Préparez Noël au marché de Noël de Villevoques ! Nombres d’artisans et de créateurs vous attendent sans oublier les animations et les jeux ! .

Villevoques 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël Villevoques a été mis à jour le 2025-11-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS