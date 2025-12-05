Marché de Noël Villevoques
Villevoques Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 20:30:00
2025-12-05
Préparez Noël au marché de Noël de Villevoques ! Nombres d’artisans et de créateurs vous attendent sans oublier les animations et les jeux ! .
Villevoques 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël Villevoques a été mis à jour le 2025-11-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS