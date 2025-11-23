Marché de Noël Salle des fêtes Villiers-Saint-Benoît
Marché de Noël Salle des fêtes Villiers-Saint-Benoît dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 17 Rue Marie Guillemot Villiers-Saint-Benoît Yonne
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Créations de l’association des Amis d’Hier et d’Aujourd’hui , venez nombreux ! .
Salle des fêtes 17 Rue Marie Guillemot Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.villierssaintbenoit@orange.fr
