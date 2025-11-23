Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Villiers-Saint-Orien

Marché de Noël

Marché de Noël Villiers-Saint-Orien dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

Villiers-Saint-Orien Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :
2025-11-23

  .

Villiers-Saint-Orien 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   associationvillersloisirs@outlook.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Villiers-Saint-Orien a été mis à jour le 2025-10-27 par OT DU BONNEVALAIS