Marché de Noël Salle des Fêtes et cour extérieure Villon

Salle des Fêtes et cour extérieure 5 Rue Vanoise Villon Yonne
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Au programme une trentaine d’artisans locaux, foodtrucks et buvette, animations enfants (poneys, atelier du Père Noël), animation musicale avec orgue de barbarie, visite du Père Noël à 11h et 15h. .
Salle des Fêtes et cour extérieure 5 Rue Vanoise Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 38 07 45 contact@cdf-villon.fr
