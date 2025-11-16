Marché de Noël Salle communale Villotte-devant-Louppy

Marché de Noël

Salle communale Ruelle de l’école Villotte-devant-Louppy Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

L’association Mémoire de nos Villages organise un marché de Noël à Villotte-devant-Louppy.

Parmi les exposants vous pourrez retrouver Danièle Guichard (productrice maraîchère), Antoine Lachambre (herboriste), Joëlle Huguin (artisanat malgache), Les douceurs de Jack (pâtés lorrains et pâtisserie), Emmanuel Mangin (photographe animalier), Jean-Luc Quémard (écrivain)…Tout public

Salle communale Ruelle de l’école Villotte-devant-Louppy 55250 Meuse Grand Est +33 6 88 67 76 26

English :

The Mémoire de nos Villages association is organizing a Christmas market in Villotte-devant-Louppy.

Exhibitors will include: Danièle Guichard (market gardener), Antoine Lachambre (herbalist), Joëlle Huguin (Madagascan crafts), Les douceurs de Jack (pâtés lorrains and pastries), Emmanuel Mangin (wildlife photographer), Jean-Luc Quémard (writer)…

German :

Der Verein Mémoire de nos Villages organisiert einen Weihnachtsmarkt in Villotte-devant-Louppy.

Unter den Ausstellern finden Sie: Danièle Guichard (Gemüseproduzentin), Antoine Lachambre (Kräuterhändler), Joëlle Huguin (madagassisches Kunsthandwerk), Les douceurs de Jack (lothringische Pasteten und Gebäck), Emmanuel Mangin (Tierfotograf), Jean-Luc Quémard (Schriftsteller)…

Italiano :

L’associazione Mémoire de nos Villages organizza un mercatino di Natale a Villotte-devant-Louppy.

Tra gli espositori ci saranno: Danièle Guichard (giardiniera), Antoine Lachambre (erborista), Joëlle Huguin (artigianato malgascio), Les douceurs de Jack (pâté e pasticceria lorenese), Emmanuel Mangin (fotografo naturalista), Jean-Luc Quémard (scrittore)…

Espanol :

La asociación Mémoire de nos Villages organiza un mercado navideño en Villotte-devant-Louppy.

Entre los expositores estarán: Danièle Guichard (hortelana), Antoine Lachambre (herborista), Joëlle Huguin (artesanía malgache), Les douceurs de Jack (patés y pasteles de Lorena), Emmanuel Mangin (fotógrafo de fauna salvaje), Jean-Luc Quémard (escritor)…

