Marché de Noël Rue du Perré Vimoutiers

Marché de Noël

Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël organisé par l’APE Le Cahier des Parents

– Arrivée du Père Noël à 11h et à 16h

– Tripes dès 8h le matin Restauration sur place

– De nombreux exposants

– Vin chaud, chocolat chaud, crêpes, marrons grillés, etc.

– Animations pour petits et grands .

Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 03 28 58 22

