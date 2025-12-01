Marché de Noël Rue du Perré Vimoutiers
Rue du Perré Hall du Pays d'Auge Vimoutiers Orne
14 décembre 2025 08:00:00
14 décembre 2025 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël organisé par l’APE Le Cahier des Parents
– Arrivée du Père Noël à 11h et à 16h
– Tripes dès 8h le matin Restauration sur place
– De nombreux exposants
– Vin chaud, chocolat chaud, crêpes, marrons grillés, etc.
– Animations pour petits et grands .
Rue du Perré Hall du Pays d’Auge Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 03 28 58 22
