Marché de noël salle polyvalente Vincey

Marché de noël

salle polyvalente 10 Rue du 8 Mai Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’ambiance de Noël se déploie sur le village de Vincey de quoi faire quelques emplettes à glisser au pied du sapin mais aussi de prendre un petit moment pour soi et de déguster une recette de l’hiver… A la recherche d’un cadeau original, vous ne manquerez pas de vous arrêter sur les stands de nos amis locaux, amateurs ou professionnels, pour y découvrir leurs spécialités en terme de gastronomie ou d’artisanat. En espérant vous voir nombreux…Tout public

salle polyvalente 10 Rue du 8 Mai Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 3 29 67 45 07 mairie@vincey.fr

English :

The village of Vincey is in the Christmas mood, with plenty of shopping to put under the tree, as well as the opportunity to take a moment for yourself and sample a winter recipe? If you’re looking for an original gift, be sure to stop by the stalls of our local friends, both amateur and professional, to discover their specialities in terms of gastronomy and crafts. We look forward to seeing many of you…

L’événement Marché de noël Vincey a été mis à jour le 2025-12-10 par OT EPINAL ET SA REGION