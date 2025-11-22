Marché de Noel Cave Autrand Vinsobres
Marché de Noel Cave Autrand Vinsobres samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noel
Cave Autrand 1605 Rte de Nyons Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-22
5e édition au profit de l’association »les ailes de mon coeur »
Passage du père Noel à 16h.
De nombreux exposants, buvette et petite restauration, tombola
.
Cave Autrand 1605 Rte de Nyons Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr
English :
5th edition in aid of the association »les ailes de mon coeur »
Santa Claus arrives at 4pm.
Numerous exhibitors, refreshments and snacks, tombola
German :
5. Ausgabe zugunsten des Vereins »les ailes de mon coeur »
Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns um 16 Uhr.
Zahlreiche Aussteller, Getränke und kleine Snacks, Tombola
Italiano :
5ª edizione a favore dell’associazione les ailes de mon coeur
Babbo Natale passerà alle 16.00.
Numerosi espositori, rinfreschi e spuntini, tombola
Espanol :
5ª edición a beneficio de la asociación les ailes de mon coeur
Papá Noel pasará a las 16h.
Numerosos expositores, refrescos y tentempiés, tómbola
L’événement Marché de Noel Vinsobres a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale