Marché de Noel Cave Autrand Vinsobres

Marché de Noel

Cave Autrand 1605 Rte de Nyons Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

5e édition au profit de l’association »les ailes de mon coeur »

Passage du père Noel à 16h.

De nombreux exposants, buvette et petite restauration, tombola

Cave Autrand 1605 Rte de Nyons Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 60 13 vinsobres.tourisme@orange.fr

English :

5th edition in aid of the association »les ailes de mon coeur »

Santa Claus arrives at 4pm.

Numerous exhibitors, refreshments and snacks, tombola

German :

5. Ausgabe zugunsten des Vereins »les ailes de mon coeur »

Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns um 16 Uhr.

Zahlreiche Aussteller, Getränke und kleine Snacks, Tombola

Italiano :

5ª edizione a favore dell’associazione les ailes de mon coeur

Babbo Natale passerà alle 16.00.

Numerosi espositori, rinfreschi e spuntini, tombola

Espanol :

5ª edición a beneficio de la asociación les ailes de mon coeur

Papá Noel pasará a las 16h.

Numerosos expositores, refrescos y tentempiés, tómbola

L’événement Marché de Noel Vinsobres a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale