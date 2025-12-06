Marché de Noël Notre-Dame-du-Chêne Centre Spirituel Vion
Marché de Noël Notre-Dame-du-Chêne Centre Spirituel Vion samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël en présence de Saint Nicolas
Nombreux exposants locaux, restauration sur place .
Notre-Dame-du-Chêne Centre Spirituel 2 rue des bleuets Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 48 01 ndchene@notredameduchene.com
English :
Christmas market with Saint Nicholas
German :
Weihnachtsmarkt in Anwesenheit des Heiligen Nikolaus
Italiano :
Mercatino di Natale con San Nicola
Espanol :
Mercado de Navidad con San Nicolás
L’événement Marché de Noël Vion a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de la Sarthe