Marché de Noël Notre-Dame-du-Chêne Centre Spirituel Vion

Marché de Noël

Notre-Dame-du-Chêne Centre Spirituel 2 rue des bleuets Vion Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël en présence de Saint Nicolas

Nombreux exposants locaux, restauration sur place .

Notre-Dame-du-Chêne Centre Spirituel 2 rue des bleuets Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 48 01 ndchene@notredameduchene.com

English :

Christmas market with Saint Nicholas

German :

Weihnachtsmarkt in Anwesenheit des Heiligen Nikolaus

Italiano :

Mercatino di Natale con San Nicola

Espanol :

Mercado de Navidad con San Nicolás

L’événement Marché de Noël Vion a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de la Sarthe