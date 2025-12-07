Marché de Noël Ferme de la Folie Virecourt

Marché de Noël

Ferme de la Folie 7 route de Saint GERMAIN Virecourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël se déroule de 10h00 à 18h00 dans un cadre ludique et campagnard. Une quarantaine d’exposants présentent des produits du terroir, de la décoration de Noël et des idées cadeaux. Une restauration propose dégustation d’huîtres, vin chaud, marrons chauds et crêpes. Les exposants peuvent réserver leur repas, prix de la table de 2m: 10€, installation à partir de 8h00. Des toilettes sont mises à disposition, réservation au 06 17 45 09 57. Stationnement à proximité du marché, le fléchage est assuré par des bonhommes de neige.Tout public

0 .

Ferme de la Folie 7 route de Saint GERMAIN Virecourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 22 38 08 36

English :

The Christmas market runs from 10:00 am to 6:00 pm in a fun, country setting. Some forty exhibitors present local products, Christmas decorations and gift ideas. Catering includes oysters, mulled wine, hot chestnuts and crêpes. Exhibitors can reserve their meals, price per 2m table: 10?, set-up from 8.00 am. Toilets are available, for reservations call 06 17 45 09 57. Parking near the market, signposted by snowmen.

German :

Der Weihnachtsmarkt findet von 10.00 bis 18.00 Uhr in einer spielerischen und ländlichen Umgebung statt. Rund 40 Aussteller bieten regionale Produkte, Weihnachtsdekoration und Geschenkideen an. Eine Gastronomie bietet Austern, Glühwein, heiße Maronen und Crêpes zur Verkostung an. Die Aussteller können ihre Mahlzeiten vorbestellen, Preis für einen 2m-Tisch: 10?, Aufbau ab 8 Uhr. Toiletten werden zur Verfügung gestellt, Reservierung unter 06 17 45 09 57. Parken in der Nähe des Marktes, Schneemänner weisen den Weg.

Italiano :

Il mercatino di Natale si svolge dalle 10.00 alle 18.00 in un’atmosfera divertente e campestre. Circa quaranta espositori venderanno prodotti locali, decorazioni natalizie e idee regalo. Un servizio di catering offrirà ostriche, vin brulé, castagne calde e crêpes. Gli standisti possono prenotare i propri pasti, al costo di 10 euro per tavolo di 2 metri, con allestimento a partire dalle 8 del mattino. Sono disponibili servizi igienici, telefonando al numero 06 17 45 09 57. Parcheggio vicino al mercato, segnalato dai pupazzi di neve.

Espanol :

El mercado navideño se celebra de 10.00 a 18.00 horas en un entorno campestre y divertido. Unos cuarenta expositores venderán productos locales, adornos navideños e ideas para regalos. Un servicio de catering ofrece ostras, vino caliente, castañas calientes y crepes. Los propietarios de los puestos pueden reservar sus propias comidas, a un precio de 10 euros por mesa de 2 metros, que se instalarán a partir de las 8 de la mañana. Hay aseos disponibles, llame al 06 17 45 09 57. Aparcamiento cerca del mercado, señalizado con muñecos de nieve.

