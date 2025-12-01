Marché de Noel Place Humbert II (place du château) Visan

Marché de Noël

Place Humbert II (place du château) Visan Vaucluse

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Troisième édition du marché de Noël en extérieur sur la place du château à Visan de 11h à 21h. Entrée et animations gratuites tout au long de la journée. Ambiance féérique avec chalets en bois, animations, spectacle des lutins, feu d’artifice ….

Place Humbert II (place du château) Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 15 01 80 festivisan@gmail.com

English :

Third edition of the outdoor Christmas market on the Place du Château in Visan from 11am to 9pm. Free admission and entertainment all day long. Fairytale atmosphere with wooden chalets, entertainment, elf show, fireworks ….

German :

Dritte Ausgabe des Weihnachtsmarkts im Freien auf dem Place du Château in Visan von 11 bis 21 Uhr. Kostenloser Eintritt und Animationen den ganzen Tag über. Märchenhafte Atmosphäre mit Holzhütten, Animationen, Koboldshow, Feuerwerk ….

Italiano :

Terza edizione del mercatino di Natale all’aperto in Place du Château a Visan dalle 11.00 alle 21.00. Ingresso gratuito e intrattenimento per tutto il giorno. Un’atmosfera magica con chalet in legno, animazione, spettacolo di elfi e fuochi d’artificio ….

Espanol :

Tercera edición del mercado navideño al aire libre en la Place du Château de Visan, de 11:00 a 21:00 horas. Entrada gratuita y animación durante todo el día. Un ambiente mágico con chalets de madera, animaciones, espectáculo de elfos y fuegos artificiales ….

