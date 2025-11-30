Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Vitrac dimanche 30 novembre 2025.

Salle du Bastié Vitrac Dordogne

Marché de Noël organisé par le Comité de jumelage de La Roque-Gageac.
Rendez-vous de 10h à 17h salle du BASTIE à Vitrac.

Vente de produits québécois, objets de décoration, idées cadeaux, pâtisseries. Buvette, vin chaud, crêpes…   .

Salle du Bastié Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 14 58 01 

