Marché de Noël Vitrac
Marché de Noël Vitrac dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle du Bastié Vitrac Dordogne
Marché de Noël organisé par le Comité de jumelage de La Roque-Gageac.
Rendez-vous de 10h à 17h salle du BASTIE à Vitrac.
Vente de produits québécois, objets de décoration, idées cadeaux, pâtisseries. Buvette, vin chaud, crêpes… .
Salle du Bastié Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 14 58 01
