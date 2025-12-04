Marché de Noël Place de la Halle Vitry-le-François

Marché de Noël

Place de la Halle La Halle Vitry-le-François Marne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Samedi est réservé aux associations et dimanche accueillera les commerçants, artisans, métiers de bouche.Tout public

English : Marché de Noël

Saturday is reserved for associations, and Sunday for retailers, craftsmen and food professionals.

