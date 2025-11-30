Marché de Noël Rue du Dessous des Bois Vittefleur

Marché de Noël Rue du Dessous des Bois Vittefleur dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Vittefleur Seine-Maritime

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Venez découvrir vos artisans créateurs thé, bougies, figurines, sacs à main, jeux de société, infusions…

Restauration, bar, snack, bowling, jeux sur place.

RDV de 10h à 18h au lac de Caniel. .

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 40 55

