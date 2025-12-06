Marché de Noël rue de Verdun Vittel

Marché de Noël

rue de Verdun Square Robert Hossein Vittel Vosges

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-12-06 11:00:00

2025-12-27 21:00:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-31

16 chalets en bois, commerçants et associations, pour le plaisir de flâner entre amis ou en famille, pour dénicher des cadeaux originaux et goûter aux plaisirs locaux.Tout public

rue de Verdun Square Robert Hossein Vittel 88800 Vosges Grand Est vittelunion.cae@gmail.com

English :

16 wooden chalets, merchants and associations, for the pleasure of strolling with friends or family, finding original gifts and sampling local delights.

German :

16 Holzhütten, Händler und Vereine, für das Vergnügen, mit Freunden oder der Familie zu bummeln, originelle Geschenke zu finden und lokale Genüsse zu probieren.

Italiano :

16 chalet in legno, commercianti e associazioni, per il piacere di passeggiare con gli amici o la famiglia, trovare regali originali e assaggiare le delizie locali.

Espanol :

16 chalets de madera, comerciantes y asociaciones, para disfrutar paseando con los amigos o la familia, encontrar regalos originales y degustar las delicias locales.

