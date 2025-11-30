Marché de Noël Salle polyvalente Vittersbourg

Marché de Noël

Vittersbourg Moselle

Dimanche 2025-11-30 10:00:00

2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Après le succès de la première édition, nous sommes ravis de vous annoncer la 2ème édition du Marché de Noël de l’ACR.

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et féerique.

Stands d’artisans et de décorations réalisées par les enfants du RPI.

Vin chaud, gourmandises et petite restauration.

Animation, musique et surprises pour les petits.

Visite du Père Noël et photos souvenirs.Tout public

Salle polyvalente 5 rue de l’Eglise Vittersbourg 57670 Moselle Grand Est +33 6 08 17 63 63

English :

After the success of the first edition, we are delighted to announce the 2nd edition of the ACR Christmas Market.

Come and enjoy a warm and magical atmosphere.

Stands featuring crafts and decorations created by RPI children.

Mulled wine, delicacies and snacks.

Entertainment, music and surprises for the little ones.

Visit from Santa Claus and souvenir photos.

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe freuen wir uns, Ihnen die zweite Ausgabe des ACR-Weihnachtsmarkts ankündigen zu können.

Genießen Sie eine warme und märchenhafte Atmosphäre.

Stände von Kunsthandwerkern und Dekorationen, die von den Kindern des RPI hergestellt wurden.

Glühwein, Leckereien und kleine Snacks.

Animation, Musik und Überraschungen für die Kleinen.

Besuch des Weihnachtsmanns und Erinnerungsfotos.

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, siamo lieti di annunciare la seconda edizione del Mercatino di Natale dell’ACR.

Venite a godervi la calda e magica atmosfera.

Bancarelle di artigianato e decorazioni realizzate dai bambini della RPI.

Vin brulè, prelibatezze e spuntini.

Animazione, musica e sorprese per i più piccoli.

Visita di Babbo Natale e foto ricordo.

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición, estamos encantados de anunciar la 2ª edición del Mercado de Navidad de ACR.

Ven a disfrutar de un ambiente cálido y mágico.

Puestos de artesanía y decoración elaborados por los niños del RPI.

Vino caliente, delicias y aperitivos.

Animación, música y sorpresas para los más pequeños.

Visita de Papá Noel y fotos de recuerdo.

