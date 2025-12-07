Marché de Noël Void-Vacon

Void-Vacon Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Père Noël vous invite au marché de Noël de Void-Vacon, venez nombreux pour profiter de moments festifs et conviviaux.Tout public

Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 73 05 78 75

English :

Santa Claus invites you to the Void-Vacon Christmas market. Come one, come all to enjoy some festive and convivial moments.

L’événement Marché de Noël Void-Vacon Void-Vacon a été mis à jour le 2025-11-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS