Marché de Noël Void-Vacon Void-Vacon
Marché de Noël Void-Vacon Void-Vacon dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Void-Vacon
Void-Vacon Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Père Noël vous invite au marché de Noël de Void-Vacon, venez nombreux pour profiter de moments festifs et conviviaux.Tout public
0 .
Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 73 05 78 75
English :
Santa Claus invites you to the Void-Vacon Christmas market. Come one, come all to enjoy some festive and convivial moments.
L’événement Marché de Noël Void-Vacon Void-Vacon a été mis à jour le 2025-11-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS