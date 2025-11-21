Marché de Noël

Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

La place de l’Europe se transforme en petit village de Noël, chaleureux et accueillant. L’ambiance artisanale et familiale sera portée par la magie des fêtes.

Créateurs locaux, produits artisanaux, douceurs sucrées et objets faits main prennent place dans les maisonnettes en bois.

Et comme le veut désormais la tradition, les écoliers ouvrent les festivités en illuminant la commune et en décorant les sapins de Noël.

Le père noël sera présent le vendredi de 17h à 19h et samedi-dimanche de 11h à 12h et de 15h à 17h.

Petite restauration possible sur place. 0 .

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 57 67 01 77 app.volgelsheim@hotmail.com

L’événement Marché de Noël Volgelsheim a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach