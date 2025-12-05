Marché de Noël rue du poney Voulême
Marché de Noël rue du poney Voulême vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
rue du poney Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Villages d’exposants, jeux à poney offert, buvette et restauration, spectacle equestre. .
rue du poney Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 20 41
