Marché de Noël Voutré

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Venez flâner entre les stands de décorations de Noël artisanales, les stands de produits de bouche et de créateurs passionnés.

Des animations vous attendent tout au long de la journée: présence et goûter avec le Père-Noël, chants… dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Petite restauration sur place: soupe, tartiflette, crêpes, boissons chaudes…

Organisé par le comité des fêtes de Voutré. .

Salle des fêtes Voutré 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 23 27 91

