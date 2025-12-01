Marché de Noël Voutré

Marché de Noël Voutré dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Voutré Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :
2025-12-21

Venez flâner entre les stands de décorations de Noël artisanales, les stands de produits de bouche et de créateurs passionnés.
Des animations vous attendent tout au long de la journée: présence et goûter avec le Père-Noël, chants… dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Petite restauration sur place: soupe, tartiflette, crêpes, boissons chaudes…

Organisé par le comité des fêtes de Voutré.   .

Salle des fêtes Voutré 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 23 27 91 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Voutré a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons