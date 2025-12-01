Marché de Noël Voutré
Marché de Noël Voutré dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Voutré Mayenne
Venez flâner entre les stands de décorations de Noël artisanales, les stands de produits de bouche et de créateurs passionnés.
Des animations vous attendent tout au long de la journée: présence et goûter avec le Père-Noël, chants… dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Petite restauration sur place: soupe, tartiflette, crêpes, boissons chaudes…
Organisé par le comité des fêtes de Voutré. .
Salle des fêtes Voutré 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 23 27 91
