Marché de Noël Rue Louis Aragon Vouvray-sur-Huisne

Rue Louis Aragon Espace de loisirs Vouvray-sur-Huisne Sarthe
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
MARCHE DE NOEL
Entrée libre. Par l’Association Aloïsia SCS et Association loisirs et sports .
Rue Louis Aragon Espace de loisirs Vouvray-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 45 76
English :
CHRISTMAS MARKET
German :
WEIHNACHTSMARKT
Italiano :
MERCATO DI NATALE
Espanol :
MERCADO DE NAVIDAD
